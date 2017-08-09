Осака, Радваньска и В. Уильямс вышли в 3-й круг турнира в Торонто

Японская теннисистка Наоми Осака, начавшая соревнования с квалификации, вышла в третий круг турнира в Торонто, в двух сетах обыграв 15-ю сеяную Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут. Осака восемь раз подала навылет и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйс, одна ошибка на подаче и один брейк. Следующая соперница Осаки — чешка Каролина Плишкова (1).

В других матчах второго круга полька Агнешка Радваньска (10) разгромила венгерку Тимю Бабош со счётом 6:0, 6:1. Американка Винус Уильямс (9) взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой — 7:5, 7:5. За выход в четвертьфинал Радваньска сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6), Уильямс — с украинкой Элиной Свитолиной (5).