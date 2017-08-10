Андерсон вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале, обыграв Карреньо-Бусту

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в двух сетах обыграв 11-ю ракетку соревнований испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 41 минуту. Андерсон 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Карреньо-Бусты два брейка и одна ошибка на подаче.

В другом матче болгарин Григор Димитров (7) взял верх над представляющим Германию Мишей Зверевым со счётом 6:3, 3:6, 6:3. За выход в четвертьфинал Димитров сыграет с голландцем Робином Хасе.