Россиянка Макарова выиграла у англичанки Конты во втором круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Торонто. Соперницей россиянки выступила британка Йоханна Конта, игра завершилась со счётом 5:7, 7:6, 6:3.



Матч продолжался 2 часа 25 минут. Макарова уступила в первом сете, а во втором отыграла два матчбола. В третьем сете российская спортсменка не оставила шансов британской теннисистке. Россиянка трижды подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, в активе Конты девять эйсов и пять двойных ошибок.



В третьем круге турнира в Торонто Макарова встретится с чешкой Люси Шафаржовой.