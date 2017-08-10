Кербер вышла в третий круг турнира в Торонто, Квитова выбыла

Немка Анжелика Кербер (3) вышла в третий круг турнира в Торонто, обыграв хорватку Донну Векич (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Бывшая первая ракетка мира ни разу не подала навылет и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Донны 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Торонто Кербер поспорит с представительницей США Слоан Стивенс, которая в трёх партиях одолела чешку Петру Квитову (14) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.