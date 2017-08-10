Павлюченкова и Младенович проиграли на старте турнира в Торонто в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Франции Кристина Младенович не смогли пробиться во второй круг турнира в Торонто в парном разряде. На старте соревнований они проиграли канадкам Бьянке Андрееску и Карсон Брэнстин (WC) со счётом 5:7, 6:2, [8:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Торонто Андрееску и Брэнстин поспорят с олимпийскими чемпионками 2016 года россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой, посеянными под первым номером.