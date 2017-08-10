Мугуруса: я старалась не расстраиваться из-за шансов, упущенных в 1-м сете

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после победы над бельгийкой Кирстен Флипкенс во втором круге турнира в Торонто со счётом 7:5, 6:2.

«Я чувствовала, что по ходу первого сета у меня было много возможностей, но я их не использовала. Я старалась не сильно расстраиваться по этому поводу, сохранять концентрацию и думать о том, что шанс у меня ещё будет. Я знаю, что первый сет очень важен в каждом матче.

Когда тебе противостоит столь талантливая теннисистка, играющая в отличном от твоего стиле, то важно не терять концентрацию и стремиться контролировать ситуацию на корте. Я знала, что если продолжу так играть, то у меня будет больше шансов. Это и стало решающим.

Я раньше в Торонто не выиграла ни одного матча и много ошибалась. Но после общения с тренером я стала допускать меньше ошибок. Это не волшебство, но действительно эти слова помогли мне. Думаю, у меня всегда бывают взлёты и падения, и упорная работа на тренировках помогает мне сохранять концентрацию и быть готовой к турнирам. Я сосредоточена на работе и ничего не принимаю как должное. Все соперницы хотят обыграть меня, и они играют отлично», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.