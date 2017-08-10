В. Уильямс: победа точно далась мне непросто, её пришлось заслужить

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы над чешкой Катержиной Синяковой во втором круге турнира в Торонто со счётом 7:5, 7:5 и оценила свою следующую соперницу — украинку Элину Свитолину.

«Эта победа точно далась мне непросто, её пришлось заслужить. Теперь хотелось бы выиграть и в третий раз. Я так долго ждала победы, и, думаю, у меня хорошие шансы продолжить серию.

Условия здесь непростые из-за солнца и ветра днём, а вечером становится прохладнее и идёт дождь. Но мы все вынуждены с этим справляться, так что условия равные.

Я давно не встречалась со Свитолиной, посмотрим, как всё сложится. Она проводит прекрасный сезон, одержала немало побед. Она будет уверена в себе, но я также буду верить в свои силы», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.