Макарова: я продолжала сражаться и верить в то, что могу обыграть Конту

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась эмоциями после выхода в третий круг турнира в Торонто. Во втором раунде уроженка Москвы одолела британку Йоханну Конту со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, отыграв два матчбола.

«Это невероятная победа для меня, так как я раньше не выигрывала у Конты. Счёт наших личных встреч был 0:4. Сегодня она выиграла первый сет, вела 5:2 во втором, имела два матчбола. Но я продолжала сражаться и верить в то, что могу победить её. Я так рада, что это случилось и я прошла дальше», — приводит слова Макаровой официальный сайт тура.