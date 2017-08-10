Беллис: мне надо было сыграть хорошо, так как Кузнецова невероятная теннисистка

Американская теннисистка Катрин Беллис поделилась эмоциями после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой во втором раунде соревнований в Торонто со счётом 6:4, 7:5.

«Думаю, сегодня я сыграла очень хорошо. Я сказала себе, что нужно играть как можно лучше, так как Кузнецова — невероятная теннисистка. Я очень рада победе.

За последний год я добилась прогресса. Я уже не так быстро устаю и в важные моменты играю агрессивно, но при этом спокойно и уверенно», — приводит слова Беллис официальный сайт тура.