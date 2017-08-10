Стивенс: очень рада выходу в третий круг и тому, что улучшила свой рейтинг

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после победы над представительницей Чехии Петрой Квитовой во втором круге турнира в Торонто со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

«Конечно, я провела не так много времени на корте за последнее время, и это нелегко, но я чувствую себя хорошо. Я очень рада выходу в третий круг и тому, что улучшила своё положение в рейтинге. Большего и желать нельзя. Я просто сосредоточена на своей игре, на том, чтобы действовать агрессивно, это самое важное», — приводит слова Стивенс WTA Insider.