Надаль: победы никогда не бывают слишком лёгкими

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу во втором круге «Мастерса-1000» в Монреале над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:1, 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с канадцем Денисом Шаповаловым.

«Победы никогда не бывают слишком лёгкими. В начале матча было несколько отличных розыгрышей. Думаю, я хорошо начал игру и в целом провёл прекрасный матч. В прошлый раз я проиграл Чоричу в Цинциннати, так что это был непростой соперник для меня.

Шаповалов также очень сильный оппонент. Он молод, играет агрессивно и энергично. Он будет уверен в себе после того, как отыграл матчбол и одолел Дутра да Силву, а затем обыграл одного из лучших теннисистов мира. Здорово, что молодые игроки выступают так мощно. Это важно для тенниса. Такие игроки очень энергичны, они привлекают публику», — цитирует Надаля официальный сайт тура.