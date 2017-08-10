Федерер: мне подарили несколько тортов. Хорошо, что я занимаюсь спортом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, обыгравший во втором круге турнира в Монреале канадца Петера Полански со счётом 6:2, 6:1, рассказал о прошедшем дне рождения и оценил свои действия в этом матче.

«Мне подарили несколько тортов, и нужно есть их всю неделю. Хорошо, что я занимаюсь спортом. Вчера всё было довольно спокойно. Я провёл день со своей командой и потренировался здесь. Вечером мы вместе поужинали и отправились на концерт Coldplay. Это был замечательный день.

Я хорошо начал первый сет. Во второй партии я сумел оказать давление на соперника, а он помог мне несколькими двойными ошибками. В целом я остался доволен своей игрой. Условия в Монреале непростые. Дул сильный ветер, и иногда сложно было найти свой ритм. Но я рад тому, что был сосредоточен на своей подаче. Я действовал агрессивно. Именно так я и хочу играть на этой неделе. Начало турнира получилось хорошим.

Поддержка зрителей была просто великолепной. Борьба была не такой упорной, но болельщики поддерживали Петера, когда было нужно, когда они понимали, что у него трудности. Это было здорово. Я всегда называю этот турнир одним из самых любимых, потому что здесь очень много болельщиков, которые с увлечением следят за игрой. Нас это вдохновляет», — цитирует Федерера официальный сайт тура.