Россиянки выиграли летний Кубок Европы в категориях U16 и U18

Сборные России U16 и U18 выиграли финальные матчи и защитили титулы в летнем Кубке Европы.

Сборная России (до 16 лет) в составе Дарьи Фрайман, Камиллы Рахимовой и Анастасии Тихоновой (капитан – Оксана Мишукова) в финале, проходившем в Будапеште, со счётом 2:1 выиграла у сборной Франции.

Фото : «Фейсбук» Федерации тенниса России

Сборная России U18 в решающем матче турнира в Гранвилле победила команду Италии – 2:1. Титул завоевали Елена Рыбакина, Софья Лансере и Анастасия Харитонова (капитан – Елена Макарова), сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.