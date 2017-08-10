Шаповалов: дель Потро — мой кумир

Канадец Денис Шаповалов поделился впечатлениями после победы над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро во втором круге турнира в Монреале со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Дель Потро — мой кумир. Во-первых, просто сыграть с ним — это уже большая честь для меня. А победа над игроком такого уровня и таланта вдохновит меня и придаст большой заряд уверенности. Это одна из лучших моих побед.

У Хуана-Мартина есть мощное оружие, но я чувствовал, что хорошо играл на приёме сегодня. Мне удавалось доставать много мячей. Это оказывало давление на соперника в концовке. Я сделал брейк при счёте 5:5, когда он допустил двойную ошибку. На тай-брейке я хорошо принимал его подачи. Думаю, я проделал отличную работу», — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.