Полански: то, как Роджер передвигается от задней линии к сетке, — это нечто

Канадец Петер Полански прокомментировал своё поражение от швейцарца Роджера Федерера во втором круге турнира в Монреале со счётом 2:6, 1:6.

“Несмотря на то что я проиграл, это будет очень памятный опыт для меня. То, как Роджер передвигается от задней линии к сетке, — это нечто. Ты моргнёшь, а он уже у сетки. Ты выполняешь мощные удары, но он играет так, будто вообще никаких проблем не испытывает. Другие соперники пытаются просто блокировать мои сильные удары, а он же идёт вперёд, как товарный поезд», — цитирует Полански AP.