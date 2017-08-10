В 19:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Торонто, в котором сыграют представительница Чехии Люси Шафаржова и россиянка Екатерина Макарова. По личным встречам впереди уроженка Брно — 3-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Шафаржова — Макарова в Торонто.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал турнира в Торонто поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (3), либо с представительницей США Слоан Стивенс.