Полански попросил Федерера подписать теннисные мячи для его друзей

Канадец Петер Полански после поражения от швейцарца Роджера Федерера со счётом 2:6, 1:6 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале попросил 19-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» подписать для его друзей несколько теннисных мячей.

«Друзья попросили его взять у меня автографы в качестве сувениров. Я с радостью согласился, потому что здорово, когда между игроками такое взаимоуважение», — приводит слова Федерера Tennis World.

В третьем круге турнира Федерер встретится с испанцем Давидом Феррером.