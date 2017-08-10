Гарсия уверенно победила Беллис в третьем круге турнира в Торонто

Француженка Каролин Гарсия в третьем круге турнира в Торонто оказалась сильнее американки Катрин Беллис со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 23-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая 21-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 15 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Катрин обошлась без эйсов при 3 двойных.

В четвертьфинале соперницей Гарсии станет либо румынка Симона Халеп (2), либо чешка Барбора Стрыцова.