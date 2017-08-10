Отец ребёнка Азаренко судится с теннисисткой, чтобы не выпустить сына из США

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко судится с отцом своего сына Лео, которого она родила в декабре 2016 года, сообщает Ynet.co.il. По данным источника, в июле 2017 года, когда отношения между молодыми людьми завершились, Билли Маккиг обратился в суд Беверли-Хиллз, заявив, что опасается того, что Виктория увезёт ребёнка из США. Суд постановил запретить теннисистке вывозить Лео за пределы Лос-Анджелеса.

Азаренко наняла местного адвоката, а также обратилась к израильскому адвокату Зееву Велнеру, специализирующемуся на семейном праве. Велнер считает, что спортсменка имеет хорошие шансы не только сохранить право на проживание с ребёнком, но и отсудить у Маккига компенсацию за пропущенное время в WТА.