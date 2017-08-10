Возняцки разгромила Радваньскую и сыграет с Плишковой в 1/4 финала в Торонто

Датчанка Каролина Возняцки (6) в третьем круге турнира в Торонто разгромила польку Агнешку Радваньскую (10) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, ни разу не подала навылет, допустив 2 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Возняцки станет чешка Каролина Плишкова, соперница которой по третьем кругу, японка Наоми Осака (Q), снялась, проигрывая в третьем сете — 0:1.