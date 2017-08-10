Макарова уступила Шафаржовой в третьем круге турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Макарова в третьем круге турнира в Торонто уступила чешке Люси Шафаржовой со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 22 минуты. 29-летняя москвичка, занимающая 42-е место в рейтинге WТА, четырежды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки, отыграла 6 брейк-пойнтов из 14 и сделала 4 брейка. Люси записала в свой актив 12 эйсов при 4 двойных.

За выход в полуфинал Шафаржова поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (3), либо с американкой Слоан Стивенс.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи.