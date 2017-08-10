Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал «мастерса» в Канаде, одолев Монфиса

Испанец Роберто Баутиста-Агут (12) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале в упорной борьбе переиграл француза Гаэля Монфиса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, реализовал 2 брейк-пойнта из 11 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Роберто дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, а его оппонент сделал 15 эйсов при 7 двойных.

За выход в полуфинал Баутиста-Агут поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (2), либо со своим соотечественником Давидом Феррером.