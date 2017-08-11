Федерер в трёх сетах победил Феррера в третьем круге «Мастерса» в Монреале

Швейцарец Роджер Федерер (2) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале одержал волевую победу над испанцем Давидом Феррером со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. 36-летний уроженец Базеля, занимающий третье место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустив 4 двойные ошибки, а также отыграл 10 брейк-пойнтов из 13 и сделал 5 брейков. Давид исполнил 1 эйс при 6 двойных.

За выход в полуфинал Федерер поспорит с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который оказался сильнее француза Гаэля Монфиса.