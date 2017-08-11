Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал турнира в Торонто

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде. Россиянки оказались сильнее канадок Бьянки Андрееску и Кэрсон Брэнстин в двух сетах. Результат матча — 6:1, 6:1.



Противостояние заняло 47 минут. В ходе матча российские спортсменки допустили четыре двойных ошибки против одной ошибки у канадок.



В четвертьфинале турнира в Канаде российская пара сыграет с украинкой Людмилой Кичёнок и американкой Николь Меличар. Призовой фонд соревнований в Торонто превышает $ 2,4 млн.