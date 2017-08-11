Кис признана лучшей теннисисткой июля

Представительница США Мэдисон Кис признана лучшей теннисисткой по итогам июля, сообщает официальный сайт тура. На это звание также претендовали чешка Катержина Синякова и россиянка Екатерина Макарова.

За Кис проголосовали 36% пользователей. На втором месте — Синякова (34%), на третьем — Макарова (30%).

В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса.