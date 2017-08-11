Андрееску победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам июля

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв июля». Первое место заняла канадка Бьянка Андрееску, получившая 39% голосов. Второй стала чешка Катержина Синякова (38%), третьей — американка Катрин Беллис (23%).



В январе победу в этой номинации одержала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — представительница Японии Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова.