Мугуруса победила Барти и сыграет со Свитолиной в 1/4 финала турнира в Торонто

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (4) вышла в четвертьфинал турнира в Торонто, в трёх сетах обыграв представительницу Австралии Эшли Барти (Q) со счётом 6:0, 3:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Победительница двух турниров «Большого шлема» 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету Эшли 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал турнира в Торонто Мугуруса поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной (5).