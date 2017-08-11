Донской снялся с челленджера в Цзинане

Российский теннисист Евгений Донской (2) снялся с турнира серии «челленджер» в Цзинане (Китай). 11 августа в полуфинале соревнований 27-летний уроженец Москвы, располагающийся на 108-й строчке в рейтинге ATP, должен был сыграть с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (6).

В финале соревнований в Цзинане 196-я ракетка мира поспорит либо с представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем, посеянным под первым номером, либо с японцем Го Соедой (3).

Турнир серии «челленджер» в Цзинане завершится 12 августа.