Возняцки: в матче с Радваньской никаких сюрпризов и секретов быть не могло

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Торонто над представительницей Польши Агнешкой Радваньской со счётом 6:3, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.

«Я знаю Агу, наверное, 5-6 или 6-7 лет. Так что никаких сюрпризов или секретов быть не могло. Ничего особо не меняется. Каждый раз мы выходим на корт и сражаемся. Мы встречались миллион раз, в том числе на юниорском уровне и на тренировках. В каждом матче мы выкладываемся по полной.

У нас уже были упорные матчи с Каролиной в этом году: я проиграла дважды и выиграла один раз. Конечно, она прекрасная теннисистка. Она играет очень агрессивно и быстро. Плишкова проводит замечательный год. Это будет нелегко, но я с нетерпением жду матча. Постараюсь получить удовольствие от игры», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.