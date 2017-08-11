Плишкова: надеюсь, смогу провести на первой строчке ещё несколько недель

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, пробившаяся в четвертьфинал турнира в Торонто, призналась, что ей будет нелегко остаться на вершине рейтинга WTA, учитывая конкуренцию со стороны румынки Симоны Халеп, идущей второй.

«Это будет непросто. До конца года будут ещё несколько турниров, и я знаю, что Симона позади меня. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы остаться на вершине как можно дольше. Надеюсь, смогу провести на первой строчке ещё несколько недель», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.