Стивенс: сейчас для меня важны не победы и поражения, а возможность играть

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после победы в третьем круге турнира в Торонто над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:2, 6:2.

«На минувшей неделе я предположила, что смогу обыграть кого-то на этом турнире. Три победы — это довольно неплохо. Я очень этому рада. Тому, что играю хорошо, и просто рада вернуться на корт. В первом матче я играла отлично с соперницей, с которой, кажется, раньше не встречалась. Затем мне противостояла Квитова, играть с которой нелегко. Она левша, а с ними я давно не встречалась.

То же самое сегодня. Я просто вышла на корт и сыграла в свой теннис. Я уже адаптировалась к подаче левши, и это мне помогло. Я сыграла отлично и добилась прекрасного результата.

На данном этапе дело не в победах и поражениях. Важно просто выходить на корт и вновь играть. Это долгий процесс, долгий путь. Для меня большое наслаждение просто принимать участие в соревнованиях», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.