Свитолина: рада, что сыграла уверенно и допустила мало невынужденных ошибок

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Торонто. В третьем круге она одержала уверенную победу над американкой Винус Уильямс со счётом 6:2, 6:1.

«Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и проводить розыгрыш за розыгрышем. Я пыталась оставаться в игре в важные моменты, быстро двигаться, искать мяч и выполнять как можно более глубокие удары, чтобы соперница не чувствовала себя комфортно на корте. Мне нужно было сохранять спокойствие и концентрироваться на каждом розыгрыше. Я очень рада, что смогла победить в двух сетах.

Я много лет знаю о Винус. Я родилась в тот год, когда она начала профессиональную карьеру. Я подумала: «Мне нужно будет потрудиться в этом матче». Для меня большая честь сыграть с ней, а обыграть её — это даже лучше. Я действовала уверенно, играла в свой теннис, так что это был очень хороший день.

Я ожидала, что она будет оказывать давление на приёме. Именно так она и играет. Я была сконцентрирована на тех вещах, которые могу контролировать. Я старалась выполнять подачу так, чтобы быть готовой к следующему удару, так как Винус отвечала очень быстро. Рада, что смогла уверенно провести весь матч и совершила не так много невынужденных ошибок.

Четвёртый гейм второго сета был очень важен, поэтому я была невероятно сосредоточена на своей подаче и втором ударе. Если дать Винус небольшую возможность, она может вернуться в игру и ситуация выровняется. Мне было крайне важно отлично подавать и оказывать давление на соперницу, не допуская ошибок в простых ситуациях.

Думаю, уровень моей игры значительно вырос, поэтому я могу справляться с такими ситуациями. Конечно, я могу допустить ошибку, но в большинстве розыгрышей я стала сильнее», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.