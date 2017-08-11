Мугуруса: в матче со Свитолиной будет ещё одна битва

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу в третьем круге турнира в Торонто над представительницей Австралии Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с украинкой Элиной Свитолиной.

«Мне нужен был баланс между первым и вторым сетом. Я отлично начала матч, но во второй партии соперница заиграла здорово, так что на корте было настоящее сражение. Я очень рада, что прошла дальше.

Матч со Свитолиной будет непростым. Я видела немного её игры с Винус, Элина действовала прекрасно. Она проводит прекрасный сезон. Это четвертьфинал, и я очень рада. Это будет ещё одна битва», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.