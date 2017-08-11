Шаповалов: Надаль — лучший теннисист, с которым я когда-либо играл

Канадец Денис Шаповалов поделился эмоциями после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в третьем круге турнира в Монреале со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

«Это было так нелегко. Во многих моментах он выполнял удары просто слишком хорошо. Я старался возвращать мячи на его половину, когда мог. Он, если честно, лучший теннисист, с которым я когда-либо играл. Сразу понятно, почему он выиграл так много турниров «Большого шлема». У него очень мощные удары, он настоящий боец. Обыграть такого игрока — это словно сбывшаяся мечта для меня

Я очень рад, что нахожусь в таком положении. Если бы я не отыграл четыре матчбола в первом круге, то у меня не было бы шанса сыграть с дель Потро или Рафой. Я благодарен за это.

Я уступал 0:3 на тай-брейке, но сумел собраться. Я понимал, что должен выиграть два очка на своей подаче. Затем Рафа совершил двойную ошибку, и счёт сравнялся. Я просто старался сохранять спокойствие, проводить розыгрыш за розыгрышем и действовать активно. Я пытался следовать своей тактике на матч и играть в свой теннис", — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.