А. Зверев: играя с Кирьосом, очень сложно найти свой ритм

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом в третьем круге «Мастерса-1000» в Монреале со счётом 6:4, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с Кевином Андерсоном из ЮАР.

«Я очень рад тому, что пробился дальше. Конечно, противостоять Кирьосу нелегко, потому что у него одна из мощнейших подач в туре. Играя с ним, сложно найти свой ритм.

Я набрал отличный ход, но дальше у меня ещё один сложный соперник. Андерсон провёл немало матчей. Он сейчас играет очень хорошо. Это будет интересный матч», — цитирует Зверева официальный сайт тура.