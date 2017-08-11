Клейстерс: я уверена, что Серене предстоит немало испытаний

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс оценила сложности, которые могут ожидать американку Серену Уильямс при возвращении в тур после родов.

«Все игроки разные, каждая беременность проходит по-своему, как и роды. Сложно сказать, как быстро Серена сможет вернуться. В теннисном плане она выиграла 23 турнира «Большого шлема» перед тем, как забеременеть. Я же выиграла лишь один турнир «Большого шлема», когда узнала о своей беременности. Так что никаких проблем с результатами на этих соревнованиях у Серены быть не может.

Однако после первых родов ей нужно будет найти свой путь. Мне требовалась помощь. Мой муж мог сопровождать меня на турнирах. Если бы не семья, я бы играть не смогла. Так что многое зависит от того, как она видит себя в роли матери и спортсменки. Я уверена, что ей предстоят немало испытаний», — цитирует Клейстерс Tennis World USA.