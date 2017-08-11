В 19:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Торонто, в котором сыграют представительница Чехии Каролина Плишкова (1) и датчанка Каролина Возняцки (6). По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Оденсе — 4-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Возняцки в Торонто.

Победительница этого противостояния за выход в финал турнира в Торонто поспорит либо с американкой Слоан Стивенс, либо с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.