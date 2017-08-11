Калинская и Ивахненко проиграли во втором круге турнира ITF в Германии

Российские теннисистки Анна Калинская (4) и Валентина Ивахненко не смогли пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Хехингене (Германия) с призовым фондом $ 60 000. Во втором раунде соревнований Калинская проиграла представительнице Польши Магдалене Фрех со счётом 0:6, 3:6.

Следующей соперницей Фрех будет немка Тамара Корпач (Q).

Ивахненко в трёх партиях уступила представительнице Германии Анне Габрич (WC) со счётом 5:7, 6:3, 0:6. За выход в полуфинал турнира немка поспорит с итальянкой Деборой Кьезой (Q).