Чилич и Азаренко снялись с турнира в Цинциннати

Действующий чемпион турнира в Цинциннати хорватский теннисист Марин Чилич снялся с соревнований, которые пройдут с 13 по 20 августа, сообщает официальный «твиттер» турнира. Ранее финалист Уимблдона-2017 отказался от участия в турнире в Монреале из-за травмы приводящей мышцы.

Также в Цинциннати не выступит бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко, которая снялась с турнира по «личным причинам». Накануне стало известно, что отец ребёнка Азаренко судится с теннисисткой, чтобы не выпустить сына из США.