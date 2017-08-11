Победы Халеп, Возняцки и Кар. Плишковой — в обзоре игр турнира в Торонто

Румынка Симона Халеп (2) в третьем круге турнира в Торонто оказалась сильнее чешки Барборы Стрыцовой со счётом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 59 минут. В четвертьфинале Халеп встретится с француженкой Каролин Гарсией.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Датчанка Каролина Возняцки (6) в третьем круге разгромила польку Агнешку Радваньскую (10) со счётом 6:3, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Следующей оппоненткой Возняцки станет чешка Каролина Плишкова (1), соперница которой по третьем кругу, японка Наоми Осака (Q), снялась, проигрывая в третьем сете — 0:1.