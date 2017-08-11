Поражение Надаля, победы Федерера, Баутиста-Агута и А. Зверева в Монреале

Главной на данный момент сенсацией турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале стало поражение в третьем круге испанца Рафаэля Надаля (1) от Дениса Шаповалова (WC) из Канады. Итоговый счёт матча — 6:3, 4:6, 6:7 (4:7).

Швейцарец Роджер Федерер (2) одержал волевую победу над испанцем Давидом Феррером со счётом 4:6, 6:4, 6:2. За выход в полуфинал Федерер поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (12), который оказался сильнее француза Гаэля Монфиса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).



Немецкий теннисист Александр Зверев (4) одержал победу над соперником из Австралии Ником Кирьосом (16) со счётом 6:4, 6:3.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».