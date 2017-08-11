Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале и сыграет с Хасе

Вторая ракетка соревнований швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монреале. В четвертьфинальном матче Федерер в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута, получившего от организаторов 12-й номер посева, со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут. Федерер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Баутисты-Агута два эйса, три ошибки на подаче и один брейк. Федерер одержал седьмую победу над Баутистой-Агутом в семи проведённых матчах.

За выход в финал Федерер сыграет с голландским теннисистом Робином Хасе.