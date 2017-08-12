Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Торонто в паре

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие от организаторов первый номер посева, вышли в полуфинал турнира в Торонто в парном разряде. В четвертьфинальном матче Макарова и Веснина в двух сетах обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Николь Меликар со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 11 минут. Россиянки два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из трёх брейк-пойнтов. На счету Киченок и Меликар пять эйсов и три ошибки на подаче.

За выход в финал Макарова и Веснина сыграют с украинкой Надеждой Киченок и представляющей Австралию Анастасией Родионовой.