Стивенс победила Шафаржову и вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто

Американка Слоан Стивенс пробилась в полуфинал турнира WTA в Торонто по итогам противостояния с чешской теннисисткой Люси Шафаржовой. Игра завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5.



Матч продолжался 2 часа 12 минут. Стивенс преуспела в первом сете, второй сет остался за Шафаржовой. Третий сет в упорной борьбе выиграла американская спортсменка. Стивенс трижды подала навылет, совершила 3 двойных ошибки и отыграла 3 брейка из 8. На счету Шафаржовой 1 эйс, 8 двойных и 8 из 14 брейков.



В полуфинале турнира Стивенс встретится с теннисисткой из Дании Каролиной Возняцки, которая в четвертьфинале нанесла поражение Каролине Плишковой.