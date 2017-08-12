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Стивенс победила Шафаржову и вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто

12 августа 2017, суббота. 02:56 Теннис

Американка Слоан Стивенс пробилась в полуфинал турнира WTA в Торонто по итогам противостояния с чешской теннисисткой Люси Шафаржовой. Игра завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Стивенс преуспела в первом сете, второй сет остался за Шафаржовой. Третий сет в упорной борьбе выиграла американская спортсменка. Стивенс трижды подала навылет, совершила 3 двойных ошибки и отыграла 3 брейка из 8. На счету Шафаржовой 1 эйс, 8 двойных и 8 из 14 брейков.

В полуфинале турнира Стивенс встретится с теннисисткой из Дании Каролиной Возняцки, которая в четвертьфинале нанесла поражение Каролине Плишковой.

Торонто 2017. 1/4 финала
12 августа 2017 года, суббота. 00:45 МСК
Слоан
Стивенс
Люси
Шафаржова
6:2 1:6 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Люси Шафаржова Слоан Стивенс
Новости. Теннис
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