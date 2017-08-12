Шаповалов нанёс поражение Маннарино и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале

Канадский теннисист Денис Шаповалов продолжает победное шествие на турнире «Мастерс» в Монреале. После победы в третьем круге соревнований над Рафаэлем Надалем спортсмен выиграл у соперника из Франции Адриана Маннарино в четвертьфинале. Результат матча — 2:6, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Канадец 9 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и отыграл 8 брейк-пойнтов из 11. На счету французского теннисиста 4 двойных и 2 брейка из 5.



Соперником Шаповалова в полуфинале турнира станет победитель пары Александр Зверев — Кевин Андерсон.