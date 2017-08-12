А. Зверев обыграл Андерсона и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) стал последним полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Монреале. На стадии 1/4 финала он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 7:5, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 31 минуту. Зверев выполнил 9 эйсов, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Андерсона 9 подач навылет, 5 ошибок на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За место в финале Зверев поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, который в четвертьфинале одолел француза Адриана Маннарино.