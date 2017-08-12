Федерер о возможности стать №1 в мире: после вылета Надаля могу добиться многого

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале со счётом 6:4, 6:4, а также оценил свои шансы вновь стать первой ракеткой мира.

«Агрессивный стиль игры подходит для кортов в Монреале, кроме того, я чувствую себя комфортно у сетки, поэтому так часто выхожу вперед. Думаю, я проделал хорошую работу. В матче против Феррера у меня были проблемы в начале, сегодня всё прошло лучше.

У Надаля была возможность стать первой ракеткой мира на этой неделе. Что касается меня, то я думал, что у меня уйдёт несколько месяцев на то, чтобы побороться за первое место рейтинга. Однако теперь, когда Рафа вылетел в третьем круге, я понимаю, что могу добиться многого. Сейчас нужно сосредоточиться на следующей игре", — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

За выход в финал Федерер сыграет с голландским теннисистом Робином Хасе.