175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Баутиста-Агут: Федерер не захотел втягиваться в длинные розыгрыши

12 августа 2017, суббота. 07:07 Теннис

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подвёл итоги своего выступления на турнире серии «Мастерс» в Монреале. В четвертьфинале испанец проиграл швейцарцу Роджеру Федереру — 4:6, 4:6.

«Я хотел провести отличный турнир. Думаю, мне это удалось. Сегодня я чувствовал, что не попал в ритм матча,, кроме того, я плохо чувствовал мяч. Роджер играет очень быстро, и он не захотел втягиваться в длинные розыгрыши, поэтому играл в своём привычном стиле. Четвертьфинал турнира в Монреале — очень хороший результат для меня», — приводит слова испанца официальный сайт ATP.

Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале и сыграет с Хасе
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Роберто Баутиста-Агут Роджер Федерер
Новости. Теннис
12 августа 2017, суббота
07:07 Баутиста-Агут: Федерер не захотел втягиваться в длинные розыгрыши
06:56 Федерер о возможности стать №1 в мире: после вылета Надаля могу добиться многого
06:40 А. Зверев обыграл Андерсона и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
04:26 Шаповалов нанёс поражение Маннарино и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
02:56 Стивенс победила Шафаржову и вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто
01:43 Шарапова в первом круге турнира в Цинциннати сыграет с Остапенко
00:50 Возняцки вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв Кар. Плишкову
00:40 Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Торонто в паре
11 августа 2017, пятница
23:26 Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале и сыграет с Хасе
21:56 Хасе стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Шварцмана
18:43 Поражение Надаля, победы Федерера, Баутиста-Агута и А. Зверева в Монреале
18:18 Победы Халеп, Возняцки и Кар. Плишковой — в обзоре игр турнира в Торонто
18:07 Шарапова: думаю, Серена возненавидела меня после финала Уимблдона-2004
16:48 Чилич и Азаренко снялись с турнира в Цинциннати
16:19 Калинская и Ивахненко проиграли во втором круге турнира ITF в Германии
15:38 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Возняцки в Торонто
14:50 Клейстерс: я уверена, что Серене предстоит немало испытаний
13:25 Баутиста-Агут: я знал, что в матче с Монфисом будет много долгих розыгрышей
12:44 А. Зверев: играя с Кирьосом, очень сложно найти свой ритм
12:12 Федерер: очень уважаю Феррера. Счёт 17-0 по личным встречам — это просто смешно
11:41 Шаповалов: Надаль — лучший теннисист, с которым я когда-либо играл
10:58 Мугуруса: в матче со Свитолиной будет ещё одна битва
10:34 Свитолина: рада, что сыграла уверенно и допустила мало невынужденных ошибок
10:05 Надаль: это, несомненно, мой худший матч в этом году
09:32 Стивенс: сейчас для меня важны не победы и поражения, а возможность играть
09:20 Плишкова: надеюсь, смогу провести на первой строчке ещё несколько недель
09:20 Возняцки: в матче с Радваньской никаких сюрпризов и секретов быть не могло
09:17 Донской снялся с челленджера в Цзинане
09:16 Мугуруса победила Барти и сыграет со Свитолиной в 1/4 финала турнира в Торонто
09:11 Андрееску победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам июля
09:11 Кис признана лучшей теннисисткой июля
06:16 Надаль проиграл Шаповалову в третьем круге «Мастерса» в Монреале
04:16 Зверев и Маннарино вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
03:30 Свитолина нанесла поражение Винус Уильямс на турнире в Торонто
02:25 Стивенс взяла верх над Кербер и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто
02:20 Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал турнира в Торонто
01:17 Федерер в трёх сетах победил Феррера в третьем круге «Мастерса» в Монреале
00:38 Хасе победил Димитрова и сыграет со Шварцманом в 1/4 финала турнира в Монреале
10 августа 2017, четверг
23:54 Халеп отдала лишь гейм Стрыцовой в третьем круге турнира в Торонто
23:37 Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал «мастерса» в Канаде, одолев Монфиса
22:10 Макарова уступила Шафаржовой в третьем круге турнира в Торонто
22:03 Шварцман победил Доналдсона в Монреале, проиграв первый сет — 0:6
21:57 Возняцки разгромила Радваньскую и сыграет с Плишковой в 1/4 финала в Торонто
20:32 Кар. Плишкова на отказе Осаки вышла в четвертьфинал турнира в Торонто
20:10 Отец ребёнка Азаренко судится с теннисисткой, чтобы не выпустить сына из США
Все новости RSS
Партнерский контент