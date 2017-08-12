Баутиста-Агут: Федерер не захотел втягиваться в длинные розыгрыши

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подвёл итоги своего выступления на турнире серии «Мастерс» в Монреале. В четвертьфинале испанец проиграл швейцарцу Роджеру Федереру — 4:6, 4:6.

«Я хотел провести отличный турнир. Думаю, мне это удалось. Сегодня я чувствовал, что не попал в ритм матча,, кроме того, я плохо чувствовал мяч. Роджер играет очень быстро, и он не захотел втягиваться в длинные розыгрыши, поэтому играл в своём привычном стиле. Четвертьфинал турнира в Монреале — очень хороший результат для меня», — приводит слова испанца официальный сайт ATP.