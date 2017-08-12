Хасе: после травмы понимал, что способен на большее, но тело не позволяло

Голландец Робин Хасе поделился впечатлениями от выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале, где его соперником станет швейцарец Роджер Федерер.

«Я очень доволен, что могу показывать хороший теннис, особенно такой, как в матче с Димитровым накануне. В поединке с Диего Шварцманом я сыграл не так здорово, мы оба много ошибались, но это была скорее ментальная битва. Мы оба обыграли сильных парней и добрались до серьёзной стадии крупного турнира. У нас обоих был потрясающий шанс, так что справиться с таким давлением непросто.

Мне было очень тяжело вернуться на хороший уровень после травмы. Я понимал, что способен на большее, но тело это не позволяло. Конечно, начинаешь переживать, сомневаться в себе. Мне понадобилось два года, чтобы успокоиться, привыкнуть к новому себе. Я начал усердно работать, поверил в себя, а моя игра становится всё лучше и лучше", — приводит слова Хасе официальный сайт турнира.