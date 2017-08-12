Возняцки впервые в карьере победила первую ракетку мира

Датчанка Каролина Возняцки в четвертьфинале турнира в Торонто оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Отметим, что 27-летняя уроженка Оденсе одержала первую в карьере победу над лидером рейтинга WТА. Ранее она проиграла все шесть матчей против первых ракеток мира. Пять раз Каролина уступала американке Серене Уильямс и один раз россиянке Динаре Сафиной.

За выход в финал соревнований в Торонто Возняцки поспорит с американкой Слоан Стивенс, переигравшей чешку Люси Шафаржову.